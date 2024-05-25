Врачи предупредили о распространении разъедающей тело «плотоядной болезни»

В Японии начала стремительно распространяться «плотоядная болезнь» — опасная инфекция, которая разъедает плоть и в одном случае из трех приводит к смерти от некроза и отказа органов. Об этом сообщил телеканал NHK.

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Недуг может появиться и на территории России. Всплеск вируса вызвали стрептококки группы A. Ученые пока не установили, чем был вызван рост заболеваемости, но предположили, что это может быть связано со снятием ограничений, введенных в пандемию коронавируса.

Людям рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, регулярно мыть руки и носить медицинские маски в общественных местах, чтобы защититься от возможного заражения. Подробный путь попадания инфекции в организм пока не изучен, но есть предположение, что проникновение бактерий может молниеносно происходить через раны, передает NHK.

Национальный институт инфекционных заболеваний сообщил, что число инфицированных стрептококковой инфекцией с начала 2024 года по 5 мая достигло 801 человека. Это в 2,76 раза превысило показатель аналогичного периода прошлого года.

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал редакции «Вечерней Москвы» о том, попадет ли стрептококковая инфекция в Россию. По его словам, заболевание начало обретать новые проявления, что озаботило специалистов.