Пластический хирург предупредила о факторах риска осложнений после операций

В основном тяжелые осложнения после пластических операций развиваются, если пациенты не соблюдают рекомендации врачей, рассказала реконструктивный пластический хирург София Казарян. О главных факторах риска она предупредила в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам специалистки, самое распространенное осложнение после операции — расхождение краев раны, которое возникает из-за некроза.

«Некроз чаще всего происходит у курильщиков, так как курение мешает регенерации ткани. Также расхождение краев раны случается из-за поднятия тяжестей», — объяснила врач.

Казарян добавила, что после пластических операций могут развиться абсцессы и нагноения ран — инфекционные осложнения.

Осложнения могут развиться и при установке имплантов в грудь, добавила пластический хирург. Если пациентка хочет увеличить грудь, она должна понимать, что есть риск смещения импланта. Чаще всего это происходит из-за нарушения методики проведения операции и из-за того, что пациентка не соблюдает правила реабилитации.

Месяц после операции пациент ограничен в движении и должен носить компрессионное белье. Однако это делают не все: кто-то снимает белье раньше срока, кто-то занимается спортом и дает нагрузку на верхнюю часть тела, что и приводит к нарушению позиции импланта, - София Казарян, реконструктивный пластический хирург

Казарян также отметила, что изредка возникает незначительное осложнение — нарушение симметрии, когда складки и швы с двух сторон груди не совпадают.

«В этом случае коррекция требуется, только если пациентка испытывает дискомфорт», — заключила врач.

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