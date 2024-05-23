Аллергикам дали советы по борьбе с болезнью

При обострении аллергии стоит чаще проводить уборку и уменьшить в помещении количество вещей, собирающих пыль, заявила в беседе с «Радио 1» аллерголог Виктория Критченко. Она также добавила, что отличить насморк от аллергии поможет врач. Кроме того, в поликлинике можно сдать кожные пробы.

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Прежде всего нужно убедиться, что у вас действительно аллергия, а не обычный насморк или кожное заболевание. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту или педиатру. Он запишет вас на прием к аллергологу. В поликлинике можно сделать кожные пробы. Также людям, склонным к аллергии, необходимо соблюдать гипоаллергенный быт, — уточнила Критченко.

Аллерголог Анна Усачева ранее отметила, что аллергия в период цветения тополя не всегда свидетельствует о реакции на пух. Однако он может переносить на себе пыльцу других растений. Врач также предложила обратиться к врачу, сдать анализы, а после пройти курс лечения.

Детский эндокринолог Юлия Орлова также посоветовала записаться к специалисту при появлении симптомов аллергии у ребенка. Она может проявиться сразу после контакта с возбудителем или через некоторое время после взаимодействия с ним.