Названы первые признаки старения кожи

Когда кожа тускнеет и ее микрорельеф становится неровным, лицо приобретает усталый вид, словно подвергается поведенческому (бехевиоральному) старению, вызванному образом жизни и привычками.

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Врач дерматолог Инна Коробкова подчеркивает, что эти изменения могут проявиться уже в 17–20 лет, особенно под влиянием стресса от экзаменов и поступления в институт, когда молодые люди начинают испытывать свободу и тенденцию к экспериментам.

Глубокие изменения в тканях еще не произошли, и повреждения ограничиваются эпидермисом и мелкими кровеносными сосудами. Для борьбы с этими признаками старения рекомендуется использовать антиоксидантные продукты и расслабляющие сыворотки уже с 25 лет, а также обращать внимание на продукты с гиалуроновой кислотой еще раньше, чтобы сохранить уровень увлажненности кожи.

Ранее терапевт предложил ущипнуть пожилого человека, чтобы выявить обезвоживание. Также доброкачественные образования на ногтях увеличивают риск рака.