Генетики по диагнозу ребенка выявили наследственное заболевание у его матери

В медико-генетическом центре МОНИКИ врачи проводили осмотр ребенка, у которого диагностировали нейрофиброматоз – генетическое заболевание, при котором возникают доброкачественные образования в коже, мягких тканях, нервной системе и внутренних органах. Было принято решение о проведении диагностики у родителей ребенка. Оказалось, что нейрофиброматоз был у матери ребенка. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

© Вести Подмосковья

О наличии у себя заболевания женщина не знала. Врачи диагностировали, что в 10 лет у женщины появилась опухоль в области виска, которая со временем увеличивалась. Матери рекомендовали пройти обследование для назначения медикаментозной терапии, которая нацелена на замедление роста новообразования.

Ребенок будет наблюдаться в больнице по месту жительства. Нейрофиброматоз проявляется у него только в виде пятен кофейного цвета, которые не опасны для здоровья человека. Терапия при наличии пятен не полагается. При данном хроническом заболевании специалисты рекомендуют наблюдаться у врача в течение всей жизни.