В Минздраве заявили, что системе здравоохранения в РФ не хватает около 23 тыс. врачей

Дефицит врачей в России по итогам 2023 года составил порядка 23 тысяч человек, несмотря на позитивный тренд роста числа медработников. Об этом сообщила в четверг заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

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"Дефицит по врачам у нас варьируется около 20-23 тысяч в 2023 году, в 2023 году он был 23 тысячи человек", - сказала Семенова в своем выступлении в Совете Федерации.

По ее словам, в рамках нацпроекта "Здоровье", инициированного в 2019 году, совместно с субъектами РФ был реализован федеральный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами". Семенова отметила, что результатам 2023 года обеспеченность врачебными кадрами в РФ выросла на 3,6% и составила 41,52 врачей на 10 тыс. населения. Также на 1% выросла обеспеченность средним медицинским персоналом - на 10 тыс. населения приходится 88 средних медработников.