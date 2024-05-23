Daily Mail: слабость и головокружение в позе стоя указывают на риск диабета

Ученые из Университета Земмельвейса, который находится в Венгрии, обнаружили, что за годы до диагностирования сахарного диабета у людей могут проявляться симптомы невропатии — повреждения одного или нескольких нервов периферической нервной системы.

© Газета.Ru

В ходе исследования были собраны данные о состоянии здоровья 44 человек с высоким риском развития диабета, а также 28 добровольцев без предрасположенности к каким-либо заболеваниям. Участников попросили рассказать, замечали ли они ранее изменения в самочувствии, после чего измерили частоту сердцебиения и провели серию тест-реакций на болевые ощущения.

В результате было установлено, что у людей, которые предрасположены к развитию диабета, повышена вероятность возникновения парасимпатической невропатии на 5,9 процента по сравнению со здоровыми людьми. Кроме того, было установлено, что риск развития диабета коррелировал с сердечной автономной невропатией, при которой нарушается регуляция сердечной деятельности, а также тонуса сосудов из-за повреждения нервных волокон вегетативной нервной системы.

В качестве симптомов для развития диабета указаны поражения нервов, снижение давления, а также головокружение, слабость, онемение. Среди прочего специалисты указали покалывание и жжение в конечностях, ломоту в костях и судороги пишет журнал Frontiers in Endocrinology.

Как рассказала диетолог Елена Борисовская, люди следят за уровнем сахара в крови, поскольку этот показатель опасен в виде сахарного диабета. Поэтому выбирать продукты нужно, учитывая их гликемический индекс.