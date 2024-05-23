Антидепрессанты могут вызывать длительную сексуальную дисфункцию

Прием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) - распространенного класса антидепрессантов может вызвать длительную сексуальную дисфункцию у мужчин и женщин. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылками на мнение врачей Национальной службы здравоохранения Великобритании, экспертов в области сексуальной медицины и эпигенетики.

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Распространенными и часто назначаемыми СИОЗС являются циталопрам, флуоксетин и сертралин, известные под торговыми марками Ципрамил, Прозак и Люстрал. По словам экспертов Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), принимающие их люди все чаще начинают отмечать снижение сексуальной функции. Как отмечает NHS, побочные эффекты СИОЗС включают потерю либидо и способности к достижению оргазма, а также снижение количества сперматозоидов и эректильную дисфункцию.

Некоторые пациенты признаются, что прием СИОЗС "разрушил" их сексуальную жизнь на месяцы и даже годы после отмены препаратов. Мужчины и женщины также рассказали, что сталкивались с онемением гениталий, повышенной тревожностью и внутренним опустошением после прекращения приема.

Доктор Бен Дэвис, британский эксперт в области сексуальной медицины, отметил, что антидепрессанты часто назначают "слишком рано". По мнению доктора, десятиминутной консультации недостаточно для оценки вероятности возникновения потенциальных побочных эффектов. Несмотря на это, врачи продолжают охотно выписывать пациентам рецепты.

Специалист по молекулярной биологии старения, регенеративной медицине и эпигенетике Антоней Чока предположил, что прием СИОЗС может влиять на гены, связанные с регуляцией сексуальной функции. Он объяснил, повышение уровня серотонина в мозге вследствие применения антидепрессантов вызывает нежелательные модификации ДНК, провоцирующие эректильную дисфункцию, снижение качества спермы и либидо.