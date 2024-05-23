Российские врачи назвали способ предотвращения деменции

Телеврачи Елена Малышева и Герман Гендельман рассказали, как сохранить здоровье мозга. Так, в программе «Жить здорово!» Гендельман заявил, что повышенное давление сокращает жизнь мозга на год. Сахарный диабет отбирает у мозга шесть лет жизни. Вредные привычки, если речь идет как о курении, так и злоупотреблении спиртным – 10 лет. В частности, никотин старит мозг на 6 лет, а алкоголь – на 4 года.

© Runews24.ru

Врачи рассказали, что есть способ продлить молодость мозга и сохранить когнитивные функции. Например, если человек все время учится чему-то новому, риск развития деменции становится меньше. Также омолодить мозг и сохранить когнитивные функции помогают регулярные физические нагрузки.

Ранее ученые из Оксфорда на протяжении 15 лет выясняли, что становится причиной развития деменции. В исследовании приняли участие 350 тысяч человек. Позже психотерапевт Саадулаевой рассказала, что риск развития болезни увеличивается при социальной изоляции.

Также ученые рассказали о новом методе лечения болезни Альцгеймера.