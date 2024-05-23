Врач предупредил, что нарушение зрения может указывать на гипертонию

Симптомы артериальной гипертензии могут включать головные боли, головокружение, нарушение зрения, эмоциональную нестабильность и другие признаки.

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По словам врача-кардиолога клиники академика Ройтберга к. м. н. Дениса Соколова порталу РИАМО, гипертонический криз — это крайне опасное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства. Люди, подверженные стрессу, резким изменениям погоды, а также те, кто употребляет алкоголь или курит, находятся в зоне повышенного риска развития артериальной гипертензии.

Для правильного измерения артериального давления необходимо обеспечить спокойную обстановку и принять правильную позу. Рекомендуется измерять давление на обеих руках для отслеживания динамики показателей. При признаках гипертонического криза следует принять лекарство, понижающее давление, и вызвать скорую помощь.

Профилактика артериальной гипертензии включает в себя здоровый образ жизни, умеренную физическую активность, ограничение употребления соли, отказ от курения и алкоголя, устранение стрессовых факторов и регулярное измерение давления. Обращение к врачу-кардиологу для консультации, обследования и назначения лечения при необходимости также является важным шагом, так как самолечение может привести к серьезным негативным последствиям, резюмировал специалист.

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