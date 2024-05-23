В Японии быстро распространяется смертельная болезнь. Опасна ли она для россиян?

В Японии рекордными темпами распространяется редкая и опасная бактериальная инфекция, вызванная стрептококками группы А. У инфицированных пациентов отказывают органы, начинается некроз конечностей, а почти каждый третий случай заканчивается летальным исходом. И если стрептококковые инфекции хорошо известны врачам и их давно и эффективно лечат, то почему бактерии теперь стали агрессивнее атаковать жителей Японии и вызывать разрушительные для организма последствия? Это остается загадкой. Версии происходящего, а также то, может ли эта инфекция быть опасна для россиян, изучила «Лента.ру».

© unsplash

Плотоядная болезнь в Японии

Синдром стрептококкового септического шока в Японии стали называть плотоядной болезнью. Дело в том, что патогенные бактерии, попадая в кровоток, буквально разъедают ткани человека, вызывая некроз конечностей, отказ внутренних органов и в конце концов летальный исход. С начала года в Японии зарегистрировали 801 случай подобного состояния. На первый взгляд, для страны с населением более 125 миллионов человек — число незначительное, но беспокойство вызывает стремительных рост новых случаев, а также потенциальная смертоносность заболевания.

В 2,76 раза выросло число новых случаев стрептококкового токсического шока в Японии в 2024 году по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Считалось, что синдром стрептококкового токсического шока наиболее опасен для пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом, однако в последнее время медики стали замечать, что болезнь начала затягивать и молодых. По предварительным данным Национального института инфекционных заболеваний Японии, количество летальных исходов от него у пациентов до 50 лет достигло 30 процентов. И это не единственная странность. К примеру, у врачей пока нет однозначного ответа, почему тяжелая инфекция стала распространяться быстрее, чем раньше.

Что такое синдром стрептококкового токсического шока?

Синдром стрептококкового токсического шока вызывает бактерия — бета-гемолитический стрептококк группы А, или пиогенный стрептококк. От пяти до двадцати процентов населения являются бессимптомными носителями этой бактерии. Микроорганизмы могут обитать на слизистых оболочках — в гортани, влагалище, в прямой кишке. Также колонии микроорганизмов локализуются на коже.

Попадая в организм, они вырабатывают крайне токсичные вещества, которые вызывают сильную интоксикацию, поражение внутренних органов и некроз тканей. Синдром стрептококкового токсического шока появляется стремительно, развивается непредсказуемо и может привести к летальному исходу.

В чем опасность плотоядных бактерий?

Стрептококк группы А обитает практически везде, в том числе на коже и слизистых оболочках человека. Однако встреча с ним необязательно заканчивается страшной болезнью и опасными для жизни состояниями. «Один человек может вообще не иметь никаких симптомов, у другого проявится ограниченное воспаление, например, острый тонзиллит или фарингит, а у третьего может развиться системная воспалительная реакция с тяжелым исходом», — рассказал врач, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Эксперт отметил, что тяжесть заболевания зависит не только от патогенности бактерий, но и от особенностей иммунной реакции заболевшего человека.

«Особенностью гемолитического стрептококка группы А является его способность стимулировать неадекватный иммунный ответ. Это связано с действием ряда веществ-токсинов, а также происходит из-за определенного сходства антигенов микроба с антигенами клеток и тканей человека», — Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Коновалов объяснил, что стрептококки, попадая в организм, способны вызвать множество разных заболеваний: скарлатину, гнойный тонзиллит, рожистое воспаление кожи, гнойный целлюлит. Любое из этих заболеваний может спровоцировать аутоиммунные осложнения, когда клетки иммунитета начнут атаковать собственные здоровые ткани и органы. Такая реакция приводит к серьезным повреждениям почек, сосудов и сердца.

По словам Коновалова, самым опасным из возможных осложнений является синдром стрептококкового токсического шока. В этом состоянии организм попадает под двойной удар: на него одновременно воздействуют токсины патогенных бактерий и неадекватная работа иммунной системы. В результате начинается процесс, напоминающий цитокиновый шторм, о котором много говорили во время распространения коронавирусной инфекции.

«В кровь выбрасывается очень большое количество веществ, вызывающих системное воспаление. На фоне этого у человека падает артериальное давление и развивается полиорганная недостаточность, поражение сердечно-сосудистой системы, почек, печени», — Иван Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

Как происходит заражение?

Стрептококковые бактерии передаются от человека к человеку при длительном и тесном контакте. Как правило, они поражают слизистые оболочки и вызывают боль в горле или воспаление миндалин. Другой вариант заражения — через кровь. Например, бактерии могут попасть в открытую рану и вызвать воспаление кожи — стрептодермию, костей — остеомиелит или поражение жировой ткани — целлюлит. Также возможен контактно-бытовой путь заражения. В этом случае бактерии попадают на кожу или слизистые через контакт с загрязненными поверхностями или предметами.

Коновалов отметил, что в отличие от вирусных болезней, таких как ветряная оспа, грипп, корь или COVID-19, стрептококковые бактерии предаются гораздо хуже, то есть чтобы произошло заражение, люди должны тесно общаться — в коллективе или в семье.

«Другое дело, что стрептококковые бактерии могут длительное время находиться на слизистой оболочке, не вызывая никакого процесса. В какой-то момент что-то становится триггером, и развиваются различные формы болезни», — пояснил специалист.

Откуда взялись опасные супербактерии?

Власти Японии пока не могут уверенно сказать, что именно вызвало рост заболеваемости. Основная версия — снятие антиковидных ограничений. Считается, что меры, которые принимали для остановки вируса, — ношение масок, соблюдение социальной дистанции, мытье рук и дезинфекция — также препятствовали распространению бактерий. Когда требования к санитарным нормам ослабли, микробы стали быстрее передаваться от человека к человеку, что и вызвало всплеск стрептококковых инфекций.

Однако существует и другое объяснение. По мнению терапевта, доктора медицинских наук, профессора Светланы Каневской, смертельные инфекции могли появиться из-за новых более опасных для человека форм стрептококковых бактерий. По ее словам, новые штаммы могут появляться из-за бесконтрольного применения антибиотиков. Она объяснила, что если принимать антибиотики не по назначению врача или регулярно есть мясо животных, которым вводили антибиотики, то бактерии вместо того, чтобы погибать, приспосабливаются к действию противомикробных препаратов.

«К сожалению, эра антибиотиков привела к тому, что бактерии начали мутировать и стали более агрессивными и заразными», — Светлана Каневская, врач-терапевт.

Коновалов добавил, что новые типы бактерий могут иметь самые разные свойства: одни выделяют вещества, которые разрушает антибиотик, другие собираются вместе в виде биопленки, защищаясь от воздействия антибактериального препарата, третьи меняют свои свойства — становятся заразнее или вызывают более тяжелые поражения организма.

Врач добавил, что немалую роль в появлении новых штаммов сыграла пандемии COVID-19. Коновалов пояснил, что при тяжелом течении болезни врачи стационаров были вынуждены назначать пациентам антибиотики.

«Это повлияло на различные микробы, которые нас окружают, и в том числе на стрептококки», — отметил специалист.

Примером смертоносной супербактерии является вариант штамма стрептококка группы А, называемый M1UK. Этот штамм более заразен, чем другие стрептококки, а также производит в девять раз больше токсинов. В Японии и в некоторых других странах уже выявляли пациентов, заразившихся этой супербактерией, однако неизвестно, стала ли именно она причиной новой волны заболеваемости.

Грозит ли миру пандемия стрептококковых бактерий?

Япония не единственная страна, где случаи синдрома стрептококкового токсического шока стали происходить чаще. В конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости во Франции, Ирландии, Нидерландах и Швеции. В Великобритании в это же время стали чаще фиксировать случаи скарлатины — болезни, которую вызывают стрептококковые бактерии.

Несмотря на сообщения о новых случаях, в том числе смертельных, в 2022 году ВОЗ посчитала, что стрептококковые инфекции не угрожают здоровью человечества. В организации тогда пояснили, что они распространяются медленно. Кроме того, не было обнаружено новых мутаций бактерий или повышения их устойчивости к антибиотикам.

Светлана Каневская также считает, что предпосылок для возникновения новой пандемии нет. Она убеждена, что даже в случае распространения инфекции, врачи сумеют быстро определить ее чувствительность к антибиотикам и легко подберут эффективное лечение. Помимо этого терапевт добавила, что для профилактики стрептококковых инфекций достаточно соблюдать простые гигиенические нормы: регулярно мыть руки, носить маску в местах скопления людей, а при получении травмы, правильно оказывать первую помощь.

«С учетом того, что все мы хорошо знакомы с данной бактерией и хорошо умеем ее не только лечить, но и останавливать распространение, не думаю, что нам грозит вспышка стрептококковой инфекции», — Светлана Каневская, врач-терапевт.

Однако для беспокойства все же есть причины. Стрептококки и другие виды патогенов с каждым годом сложнее лечить, поскольку они хуже реагируют на антибиотики. Несколько дней назад ВОЗ впервые включила стрептококки группы А в список наиболее опасных для человечества заболеваний, устойчивых к антибиотикам. Этот список также пополнился микобактериями туберкулеза и стрептококками группы B.

ВОЗ отмечает, что бактерии, которые обрели способность сопротивляться антибиотикам, способны поставить под угрозу многие достижения современной медицины. А это означает, что давно известные болезни вновь могут стать опасными для человечества.