Кардиолог рекомендовал семена ячменя для снижения риска развития диабета

Для того, чтобы снизить вероятность развития диабета в рацион стоит включить семена ячменя. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил врач-кардиолог Герман Гендельман.

Он напомнил, что в этом растительном продукте нет холестерола, зато высокое содержание пищевых грубых волокон.

«Они не дают плохому холестерину всасываться, поэтому это предупреждает развитие бляшек», - уточнил врач.

Помимо прочего в семенах ячменя содержится марганец, улучшающий чувствительность клеток к инсулину и уменьшает количество сахара в крови.

Ранее телеврачи Елена Малышева и Герман Гендельман напомнили россиянам об опасных привычках при посещении бани и сауны, которые могут привести к серьезным проблемам со здоровьем вплоть до смерти. Также Малышева заявила, что мясо ни в коем случае нельзя сочетать с красным вином, а по словам диетолога Сергея Морозова, шашлык лучше всего запивать красным сухим вином.