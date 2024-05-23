Терапевт рассказал о методе диагностики обезвоживания пожилых

По словам кардиолога, терапевта клиники DocMed Ярослава Ашихмина, чтобы выявить обезвоживание у пожилого человека, его нужно ущипнуть. Этот метод называется щипковый тест.

© Runews24.ru

В частности, нужно сделать легкий «щипок» кожи на тыльной стороне ладони – и отпустить.

«Если кожная складка расправляется дольше трех секунд – дегидратация очень вероятна, и нужно пересмотреть водно-солевой режим». – рассказал врач в разговоре с «Газетой.ру».

Также Ашихин напомнил, что на обезвоживание указывает темный цвет мочи.

Врач подчеркнул, что важно употреблять достаточное количество воды в жару, поскольку обезвоживание в такую погоду может привести к тепловому удару.

Что касается количества воды, которое человек должен выпивать за день – при нахождении на жаре необходимо выпивать до 400-500 мл жидкости каждые 30-40 минут. При обычных условиях нормой считается два литра жидкости в день.

Однако Ашихин напомнил, что лучше всего использовать столовую минеральную воду, поскольку прием очень больших количеств воды, не содержащих минералы, приводит к водной интоксикации.

Напомним, по словам диетолога Сергея Морозова, шашлык лучше всего запивать красным сухим вином. Но при этом норма не должна превышать 150-300 мл напитка. Ранее врач назвала дозу алкоголя, которая вызовет острый панкреатит, если его принимать вместе с шашлыками, содержащими канцерогены.