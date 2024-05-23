Врач объяснил, могут ли силиконовые импланты в груди вызвать аллергию

Врач Решетняк: аллергия на грудные импланты у некоторых может пройти сама. Силикон, с помощью которого пластические хирурги корректируют форму и размер груди, считается гипоалергенным материалом. Тем не менее аллергия на него всё-таки может быть. «Секрет» спросил у пластического хирурга, чем она опасна и что делать, если она есть, а красивый бюст всё равно хочется.

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Как проявляется аллергия на импланты

Симптомы аллергии на импланты могут появиться сразу после введения или спустя некоторое время. Вот они:

Воспаление и покраснение вокруг имплантов;

Опухание и отёчность в области имплантов;

Кожная сыпь или высыпания;

Зуд или чувство жжения;

Боль или дискомфорт вокруг имплантов;

Изменения в текстуре или цвете кожи в области имплантов.

Чем опасна аллергия на импланты

Аллергическая реакция может вызвать воспаление в области имплантов, а это чревато инфекцией и другим осложнениям.

«У некоторых пациентов может образоваться капсула вокруг имплантов, которая становится толстой и жесткой из-за аллергической реакции организма», — Оксана Решетняк, пластический хирург клиники «Семейная».

Если из-за аллергии изменится внешний вид груди, возможно, придётся снова править её у хирурга.

Как лечат аллергию

Врач может назначить антигистаминные препараты или кремы для снятия зуда и воспаления, чтобы облегчить симптомы, рассказала Решетняк. Один из возможных вариантов — удалить имплант.

«В некоторых случаях после удаления имплантов исследуется возможность замены их на альтернативные импланты из менее аллергенных материалов», — Оксана Решетняк.

Заменить силиконовые импланты можно, например, имплантами с солевым раствором или гелевой субстанцией на основе соли. Правда, у таких имплатнов есть ограничения по объёму и форме, отметила хирург.

Если вокруг импланта развилась капсула, её придётся удалять или корректировать, чтобы снять дискомфорт и восстановить естественный внешний вид груди, отметила собеседница «Секрета».

Может ли аллергия на импланты пройти сама

Такое действительно может быть.

«Шансы на то, что аллергия на силиконовые импланты исчезнет со временем, зависят от индивидуальных особенностей организма и характера аллергической реакции. В некоторых случаях аллергия может ослабеть или исчезнуть со временем, особенно если её причиной были временные факторы или стрессовые ситуации», — Оксана Решетняк.

Но возможен и другой вариант — со временем аллергия может усилиться, предупредила врач.