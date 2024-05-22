Липецкие врачи спасли 480-граммового новорожденного ребенка

Врачи из Липецкого областного перинатального центра спасли жизнь маленькому недоношенному ребенку, который родился всего с весом в 480 граммов. Об этом сообщила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова через свою страницу в социальной сети «ВКонтакте».

Белоглазова отметила профессионализм врачей центра, называя их настоящими волшебниками, спасающими жизни малышей. Она поделилась одной из трогательных историй о спасении ребенка с крайне низким весом при рождении.

По словам заместителя губернатора, еще на ранних этапах беременности у женщины были выявлены проблемы с ростом плода. Врачи предприняли все возможные меры для сохранения беременности, консультируясь с экспертами из федеральных центров.

После рождения ребенка врачи боролись за его жизнь в течение двух месяцев и одержали победу. Мальчик продолжает находиться под наблюдением медицинского персонала, но его здоровью уже ничего не угрожает.

Заместитель губернатора выразила благодарность заведующему отделением реанимации интенсивной терапии новорожденных Ивану Алтухову, а также заведующему отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Владимиру Титаренко и всем их коллегам за проделанную работу.