Мужчин предупредили о грозящей импотенцией привычке

Ношение узкого нижнего белья может спровоцировать у мужчин проблемы с сексуальным здоровьем, предупредил уролог-андролог Артур Богатырев. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Богатырев объяснил, что тесное нижнее белье приводит к перегреву тестикул, что вызывает снижение выработки тестостерона. По словам врача, при сидячем образе жизни эта привычка может привести к застою крови в венозном сплетении вокруг яичек. Со временем это состояние грозит атрофией тестикул, ухудшением показателей спермограммы, а в крайних случаях — бесплодием и импотенцией, предупредил уролог.

Чтобы не навредить интимному здоровью, Богатырев посоветовал носить нижнее белье свободного кроя — семейные трусы или боксеры. Также он отметил, что мошонка может перегреваться по ночам, особенно если спать в белье и под одеялом.

«Когда мошонка находится в свободном состоянии и не сжата, кровоток в яичках улучшается», — заключил врач.

Ранее уролог Карен Мкртчян рассказал, что ношение узкого белья может спровоцировать у мужчин эпидидимит. По его словам, состояние часто сопровождается болезненностью и опухолью мошонки.