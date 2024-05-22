В Ростове врачи из разных регионов страны обсудили вопросы реабилитации детей

В Ростове прошла VIII Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «Медицинская реабилитация в педиатрии – современные тенденции и новые возможности». В ней приняли участие более 200 докторов из разных регионов России, а также из Белграда и Гамбурга. Как сообщает сайт регионального правительства, врачи поделились опытом в сфере реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Специалистам всегда есть что обсудить. В работу отделения постоянно внедряются новые методики. В этом году будет закуплено достаточное количество оборудования для восстановления различных функций организма, в том числе планируется приобрести роботизированную технику. С открытием нового хирургического корпуса отделение реабилитации вернется в стены лечебного учреждения», – приводит источник слова главного врача областной детской клинической больницы Светланы Пискуновой.

Среди вопросов, которые обсудили участники конференции, такие как ведение детей с онкологическими, эндокринными, кардиологическими и иммунодефицитными заболеваниями и реабилитация маленьких пациентов с поражением центральной нервной системы или опорно-двигательного аппарата. Фото: donland.ru В Ростовской области с 2015 года активно развивается сеть медучреждений, которые внедряют технологии по реабилитации детей и подростков.

«Во всем мире сегодня уделяется повышенное внимание реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Приоритетом реабилитации все в большей степени становится комплексный подход, который прежде всего основан на межведомственном взаимодействии и внедрении инновационных технологий», – цитирует портал слова министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.

Кстати, в областной детской клинической больнице ежегодно проходят реабилитацию более 5000 маленьких пациентов.