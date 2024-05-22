Терапевт перечислил лекарства, которые не надо сочетать с кофе

Кофе не так безобиден, как может показаться. Его сочетание с некоторыми препаратами может быть невероятно опасным для организма. Терапевт Николай Гавриличенко рассказала Womanhit, какие препараты точно не нужно запивать кофе.

© unsplash

Для щитовидки

Одно из самых распространенных заболеваний щитовидной железы — гипотиреоз. Эндокринолог обязательно назначает лечение определенной группой препаратов, которые не сочетаются с кофеином. Николай:

«Конечно, это не летальное сочетание, но эффект от приема лекарств снизится, в этом случае можно ожидать выпадения волос и сухости кожи».

От ОРВИ и аллергии

В большинстве препаратов от простуды есть компонент псевдоэфедрин, который активно стимулирует нервную систему. Николай:

«Если при этом вы еще и тревожный человек, легковозбуждаемый, сочетание таких препаратов с кофе усилит этот эффект. Резкое усиление стресса довольно опасно для такого типа людей».

То же касается и препаратов от аллергии — подождите пару часов после приема и уже потом заваривайте напиток.

От диабета

Если вы любите сладкий кофе, даже небольшая чашечка может спровоцировать скачок сахара. В этом случае не поможет уже принятое лекарство. Как говорит наш эксперт, в некоторых случаях при сочетании кофе с препаратами от диабета есть вероятность появления тремора рук.

Антидепрессанты

Людям с тревожными расстройствами и серьезными психическими расстройствами, которые на постоянной основе употребляют антидепрессанты, стоит быть осторожнее с крепким кофе. Николай:

«Эффект от антидепрессантов снижается примерно на половину при сочетании с кофе».

Помимо прочего, может возникнуть бессонница и учащенное сердцебиение без повода.