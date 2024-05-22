В столице прооперировали 12-летнюю девочку с остеомиелитом лучевой кости

В Московскую областную детскую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступила 12-летняя девочка с хроническим остеомиелитом лучевой кости, вызванным инфекцией после травмы. Без своевременного лечения это состояние могло привести к серьезным последствиям, включая инвалидность или смерть. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

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Первый этап хирургического лечения включал удаление пораженного участка кости, использование аппарата Илизарова для фиксации и антибактериальную терапию. Он прошел в декабре 2023 года. Затем была проведена сложная микрохирургическая пластика с использованием аутотрансплантата из малоберцовой кости для восстановления дефекта лучевой кости.

Операция длилась более 5 часов и включала использование микроскопа для точной работы с кровеносными сосудами. Дефект кости составил более 8 см. Пациентка успешно прошла операцию, ей предстоит восстановительный период перед возвращением к обычной жизни.