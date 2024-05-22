Уролог объяснил, помогает ли обильное питье не образовываться камням в почках

Доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Виген Малхасян в интервью «АиФ» разъяснил, правда ли, что недостаточное потребление воды может стать причиной образования камней в почках.

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Почки являются важным парным органом, который отвечает за фильтрацию крови и выведение из организма продуктов метаболизма. Нарушение их функций может привести к серьезным проблемам, таким как интоксикация организма и нарушение работы других систем.

Образование камней в почках происходит из-за повышенного выделения различных веществ, таких как кальций, оксалаты и мочевая кислота. Эти вещества, попадая в мочу, могут образовывать кристаллы и последующие камни под воздействием различных факторов, таких как pH мочи. Однако на процесс также влияют ингибиторы роста камней, такие как цитрат или магний, которые могут предотвратить образование камней.

Потребление достаточного количества воды играет ключевую роль в профилактике образования камней в почках. Вода увеличивает объем мочи, что уменьшает концентрацию веществ, способных образовывать камни.

Кроме недостатка воды, существуют и другие факторы, способствующие образованию камней в почках, такие как генетика, неправильное питание, сопутствующие заболевания и недостаток физической активности.

Несмотря на важность употребления достаточного количества воды (1,5-2 литра в сутки) для профилактики образования камней в почках, контроль здоровья, регулярные визиты к урологу и анализы являются не менее важными для раннего выявления и эффективной профилактики заболеваний почек.

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