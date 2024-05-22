Врач рассказал о болезни, которые многие могут не замечать

Врач-психиатр Анастасия Слышалова дала интервью порталу «Петербург2», где разъяснила природу и признаки депрессии. По мнению специалиста, существуют три основных признака, указывающих на возможное наличие депрессии.

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Первым симптомом является стойкое снижение настроения, при котором все события воспринимаются в пессимистическом ключе. Этот признак обычно сопровождается редкими эпизодами радости.

Медлительность и потеря концентрации также могут свидетельствовать о депрессии. Человек может испытывать трудности с выражением мыслей и длительно реагировать на вопросы.

Третьим признаком является двигательная заторможенность, проявляющаяся в отсутствии энергии и сил для выполнения повседневных задач. Это состояние часто сопровождается самоуничижительными мыслями.

Другие признаки включают ранние пробуждения, проблемы с пищеварением и различные формы проявления депрессивного состояния, включая отсутствие эмоциональной реакции.

Специалист подчеркнула, что психическое здоровье является основой для полноценной жизни, и в случае появления симптомов депрессии важно обратиться за помощью к специалисту как можно раньше.

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