Названы скрытые симптомы диабета

Скрытыми симптомами развития диабета могут быть слабость и жажда, рассказали в беседе с «Радио 1» специалисты Химкинской областной больницы. По словам врачей, также симптомом болезни может быть учащенное мочеиспускание.

Первыми признаками диабета являются слабость, жажда, учащенное мочеиспускание, склонность к мелким, плохо заживающим ранкам на коже. В этом случае надо срочно обратиться к врачу, — объяснили медики.

Специалисты отметили, что причиной диабета может стать неправильный образ жизни, например злоупотребление алкоголем, мучным, сладким и различными продуктами, в которых содержатся трансжиры. Также к заболеванию может привести постоянный стресс и сидячий образ жизни.

Риск развития диабета повышает ожирение, добавили врачи. Кроме того, причиной заболевания может стать наследственность, заключили специалисты.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что первыми симптомами сахарного диабета могут быть жажда, учащенное мочеиспускание, беспричинная слабость, быстрая утомляемость, а также усиленный аппетит и повышенная чувствительность кожи. Врач подчеркнула, что на поздних стадиях диабета могут развиваться атеросклероз и ишемическая болезнь сердца, провоцирующие инсульты и инфаркты.