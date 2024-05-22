Оториноларинголог названы болезни, при которых пропадает обоняние

Потеря обоняния может быть симптомом диабета или свидетельствовать о болезни Альцгеймера, заявила в беседе с «Вечерней Москвой» оториноларинголог Анна Яковлева. Врач предупредила, что при проблемах с обонянием стоит обратиться к специалисту.

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"Если из жизни куда-то пропадают привычные ароматы, духи больше не звучат как раньше, специи потеряли для вас остроту, не откладывайте визит к оториноларингологу", — уточнила Яковлева.

Оториноларинголог напомнила, что запахи могут пропасть из-за риносинуситов, полипов в носу или аллергии. По ее словам, пожилые люди также могут сталкиваться с потерей обоняния из-за старения организма. В таком случае сокращаются площади обонятельного рецептора и нарушаются нервные связи слизистой носа и мозга. Яковлева добавила, что при некоторых видах психических расстройств пациенты не только жалуются на снижение уровня обоняния, но и на обонятельные галлюцинации.

Оториноларинголог Владимир Зайцев ранее напомнил, что хронический синусит может привести к эндокардиту, артриту и другим проблемам с суставами. Он добавил, что стрептококки также могут попасть в почки и сердце.