Болезнь, которая может «склеить» ваши легкие. Что такое EVALI

Врач Исаева: болезнь EVALI у вейперов может приводить к смерти. К врачам поступает всё больше пациентов с повреждением лёгочной ткани на фоне курения вейпов. Это EVALI (E-cigarette or vaping product use-associated lung injury) — группа заболеваний лёгких, которые могут привести к дыхательной недостаточности и даже смерти. Причём последствия наступают стремительно, а пострадать могут даже дети.

© unsplash

Какие заболевания относятся к EVALI

В группу заболеваний EVALI входят страшные состояния, рассказала «Секрету фирмы» терапевт, пульмонолог Яна Исаева. Среди них:

Острый гиперчувствительный пневмонит;

Липоидная пневмония;

Эозинофильная пневмония и другие.

«Однажды ко мне на приём пришёл молодой человек с болью в грудной клетке и очень сильной одышкой. При аускультации я не слышала дыхание в половине правого лёгкого. Мы срочно выполнили КТ, диагностировали пневмоторакс (лёгкое "спаялось", часть лёгкого просто не дышит). Выяснилось, что симптоматика появилась после того, как пациент впервые попробовал вейп», — Яна Исаева, терапевт, пульмонолог.

Можно ли вылечить EVALI

Чтобы спасти лёгкое, молодому человеку пришлось делать операцию, отметила Исаева. Однако так повезти может не всем.

Сейчас врачи используют для лечения EVALI гормоны, вентиляцию лёгких, — словом, все средства, которыми обычно лечат тяжёлые заболевания лёгких.

Тем не менее гарантированного результата нет. По словам Исаевой, «иногда везёт, а иногда человек умирает».

Почему вейпы такие вредные

При курении вейпа вместе с никотином в дыхательные пути спускаются масляные частицы (глицерин, пропиленгликоль), которые в норме не должны там оказываться никогда.

«Лёгкое может адаптироваться к этому, а может воспринять это как угрозу и отреагировать очень остро, как если бы человек заболел очень-очень тяжёлой пневмонией. Человек чувствует одышку, боль в грудной клетке, может начаться кровохарканье, сильный кашель», — Яна Исаева.

Причём, в отличие от обычных сигарет, вейпы и «электронки» могут вызвать «острые заболевания», то есть человеку может стать плохо прямо во время курения, заключила эксперт.

Подробнее о том, чем опасны вейпы и как с ними борются в России, читайте в большом материале «Секрета».