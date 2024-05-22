Специалисты установили связь между погодой и риском смерти от коронавируса

Специалисты из Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН доказали, что перепады температуры могут усугубить симптомы у людей, инфицированных SARS-CoV-2, и привести к быстрому прогрессированию заболевания вплоть до летального исхода. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

© Unsplash

Несмотря на обширные знания современной науки и медицины о пандемических процессах, до сих пор недостаточно изучена и недостаточно учтена сезонность COVID-19. Между тем, температура воздуха является одним из наиболее очевидных факторов, непосредственно влияющих на динамику заболевания в краткосрочные периоды.

Исследование ученых показало, что каждое кратковременное понижение дневной температуры воздуха более чем на 3 °C приводит к всплескам числа госпитализаций из-за COVID-19 с задержкой в 1–3 дня и 7 дней.

«И самое важное здесь – это слово «каждое». То есть не какая-то условная вероятность или связанное с этим ожидание, а именно каждое краткосрочное падение дневных температур на 3°C и более приводит к росту госпитализаций через 1-3 дня. Это практически неизбежно. Понимая эту сложную динамику, мы можем разработать более эффективные стратегии контроля и смягчения последствий эпидемий, связанных с респираторными заболеваниями, – рассказал «Газете.Ru» руководитель научного проекта Александр Ишматов.

Основываясь на данных исследования, ученые предложили алгоритм, который позволит с достаточно высокой точностью предсказывать всплески в госпитализациях, связанных с респираторными инфекциями, что даст преимущества в подготовке к таким событиям на уровне городов и районов.

«С помощью разработанной нами методологии мы разложили сложную пандемическую волну на составляющие. Основой такого подхода стала математическая теория передачи/приема полезного сигнала электромагнитными волнами. Если упрощённо, это похоже на то, как наши сотовые телефоны выделяют нужный сигнал из миллионов электромагнитных волн. Только в своей работе мы использовали дыхательную систему инфицированных людей в инкубационный период. Оказалось, что дыхательная система, особенно когда она ослаблена вирусом или инфекцией, очень чувствительна к внешним воздействиям, и её реакции на эти воздействия служат относительно точным и быстрым источником «сигнала», – рассказал Ишматов.

Свой метод ученые успешно применили для анализа пандемических волн в трёх городах: Томске (Россия), Нью-Йорке и Бостоне (США). Как отметил Александр Ишматов, людям с ослабленной дыхательной системой, например, на начальных стадиях инфекции, когда только произошло заражение и идет инкубационный период, очень важно избегать даже краткосрочных температурных стрессов. Этот период во многом определяет тяжесть заболевания и риск смерти.

Ранее была названа главная опасность напитка на основе чайного гриба.