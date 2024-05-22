Хирург назвал способы ускорить заживление ран после травм

Для быстрого заживления ран необходимо их правильно дезинфицировать и использовать специальные повязки, посоветовала пластический хирург Ольга Громова. Способы ускорить процесс заживления врач назвала в комментарии для «Ленты.ру».

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По словам Громовой, неглубокие царапины заживают в течение трех-пяти дней, более глубоким необходимо до двух недель. Заживление серьезной травмы может потребовать месяц и более.

«Есть несколько причин длительного заживления ран: пожилой возраст, лишний вес или его недостаток, курение, инфицирование, рак, сердечная недостаточность, недостаток витаминов, сахарный диабет и иммунодефициты», — перечислила врач.

Для ускорения заживления ран хирург рекомендовала в первую очередь их правильно дезинфицировать. Она подчеркнула, что просто смыть кровь и наложить повязку недостаточно, необходимо снижать риск попадания в поврежденные ткани инфекции. Для этого нужно удалить из раны загрязнения (землю, занозы, пыль), причем в домашних условиях можно избавиться только от поверхностных загрязнений. Глубокие раны очищают в стационаре, предупредила пластический хирург.

«Затем необходимо обеззаразить рану антисептиком, лучше всего сделать это перекисью водорода или хлоргексидином. Поверхность кожи вокруг поражения можно обработать йодом или зеленкой», — Ольга Громова, пластический хирург, офтальмолог.

Накладывать повязку, продолжила собеседница «Ленты.ру», следует только после дезинфекции. Если же повязка не останавливает кровотечение в течение длительного времени, нужно обратиться за медицинской помощью. К тому же, по ее словам, можно приобрести повязки, уже пропитанные лечебными растворами.

Также для ускорения заживления следует пользоваться специальными ранозаживляющими кремами, они помогают регенерации тканей и оказывают антибактериальный эффект.

«Ускорить регенерацию ран способны и аппаратные методики: физиотерапия, микротоки, фотодинамическая терапия. Назначения на эти процедуры делает врач, — Ольга Громова, пластический хирург, офтальмолог, — Если же рана начала воспаляться, вокруг нее развился отек или поднялась температура, необходимо незамедлительно обращаться к врачу»

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