Хирург рассказал о показаниях к бариатрической операции

Пациенты с ожирением обычно пытаются разрешить ситуацию с помощью пересмотра рациона питания и увеличения физической активности. В некоторых случаях это помогает избавиться от лишних килограммов, пагубно влияющих на общее состояние здоровья. Но иногда не обойтись без хирургического вмешательства - бариатрической операции.

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Как рассказал изданию «Вести Подмосковья» кандидат медицинских наук, врач-хирург ФНКЦ ФМБА России Александр Злобин, к бариатрической хирургии относятся операции на желудке и кишечнике. Речь идет о резекции, уменьшающей объем желудка, и гастрошунтировании, «выключающем» часть кишечника из пищеварения. Вид операции выбирается исходя из индивидуальных параметров пациента. Важно учитывать, что бариатрическое вмешательство назначается только тем, кому консервативное лечение не помогло - людям с индексом массы тела более 40.

Если у пациента есть серьезные сопутствующие диагнозы, то планка снижается до индекса массы тела от 35. В перечне заболеваний есть сахарный диабет 2 типа, гипертония, проблемы с опорно-двигательной системой, сердечные заболевания и болезни пищеварительной системы. Снижение веса в этих случаях благотворно сказывается на общем состоянии организма. Лишние килограммы уходят в течение года после операции. Результат сохранится на всю жизнь, если пациент будет соблюдать рекомендации врача, правильно питаться и больше двигаться.

Разумеется, у бариатрических операций есть противопоказания. К ним относятся психоневрологические нарушения и расстройства пищевого поведения, зависимость от алкоголя и наркотиков, беременность и период грудного вскармливания, обострение хронических заболеваний, онкология (необходимо добиться стойкой ремиссии не менее 5 лет).