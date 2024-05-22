Кемеровчанин чуть не погиб из-за ошибки в борьбе с лишним весом

Новосибирские сердечно-сосудистые хирурги спасли 33-летнего жителя Кузбасса, который допустил серьезную ошибку в борьбе с лишним весом.

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Несколько лет назад мужчина, набравший к тому времени 112 килограммов, решил: пора худеть. И занялся бегом. Кемеровчанин каждый день преодолевал дистанции по несколько километров, ограничивая себя в потреблении жидкости.

В итоге он похудел на 26 килограммов - и едва не умер: причиненный организму стресс привел к дисбалансу в системе свертываемости крови. Сначала появились затруднения дыхания во время бега. Потом мужчина стал задыхаться, просто поднимаясь по лестнице. Списывал все на аллергию из-за пыльцы растений. Но в итоге пришлось вызывать скорую. В больнице поставили диагноз: тромбоз вен нижней конечности и тромбоэмболия легочной артерии. После экстренной процедуры медикаментозного растворения тромбов пациенту стало легче. Но ненадолго. Медики выявили у него хроническую болезнь, вызванную закупоркой сосудов, доставляющих кровь от сердца к легким, и тяжелую сердечную недостаточность. Так больной оказался на операционном столе в Новосибирске.

"Острая тромбоэмболия легочной артерии - на третьем месте в структуре сердечно-сосудистых катастроф после инфаркта миокарда и инсульта, - рассказала врач-кардиолог Национального исследовательского медцентра имени академика Е. Н. Мешалкина Оксана Васильцева, - Это заболевание может привести к летальному исходу в течение нескольких минут или часов. Но даже если человеку удалось выжить, ситуация стабилизируется не всегда. У ряда пациентов тромбы превращаются в фиброзные тяжи, которые перекрывают просветы ветвей артерии. В результате повышается давление, развивается сердечная недостаточность и в течение трех месяцев формируется тромбоэмболическая легочная гипертензия. Выход один - операция."

Новосибирские врачи за восемь часов удалили многочисленные тромбы и восстановили кровоток. Все прошло без осложнений. Но кемеровчанину прописали пожизненный прием медикаментов.