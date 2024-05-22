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Раскрыт самый эффективный способ бросить пить водку

Лучшим способом бросить пить водку является обращение в лечебное учреждение, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Он отметил, что на первом этапе из организма пациента выведут все токсины.

Раскрыт самый эффективный способ бросить пить водку
© unsplash
"Самостоятельно алкоголик с зависимостью от водки не справится. Необходимо лечение. Оно состоит из нескольких этапов. Вначале организм человека очищают от токсинов, затем — он проводят реабилитацию в специальных центрах. Одна из задач — выработать отвращение к употреблению напитка. Причем, чем раньше это произойдет, тем лучше. Так что родственники должны сразу направлять алкоголика на специализированное лечение и не верить обещаниям человека, что он «бросит пить»", — добавил Умнов.

По его словам, водка в первую очередь уничтожает поджелудочную железу, печень, сердечно-сосудистую систему и мозг. Эксперт подчеркнул, что этот спиртной напиток провоцирует панкреатит и сахарный диабет. Кроме того, по его словам, из-за водки печень перестает обезвреживать токсины.

Умнов ранее предупредил, что смертельной дозой водки может стать литр алкогольного напитка, употребленного в течение часа. Умнов подчеркнул, что печень человека может переработать максимум 120 мг этилового спирта. Врач предупредил, что при больших дозах водки человек с трудом передвигается и практически не реагирует на внешние раздражители.

Болезни и лекарства
Александр Умнов