Как вести себя с родственником, у которого диагностирована деменция?

Ухаживать за пожилым родственником с деменцией - миссия, которая не каждому по силам. Задача действительно не из легких: во-первых, морально тяжело наблюдать за тем, как некогда вполне бодрый человек теряет дееспособность, а во-вторых, приходится постоянно следить, чтобы он случайно не навредил себе или не ушел, например, на работу, с которой уволился двадцать лет назад.

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«Близкого с деменцией не стоит оставлять в одиночестве. Его поведение может быть непредсказуемым. Чем сильнее прогрессирует заболевание, тем больше внимания требуется пожилому человеку. Возникает потребность в приготовлении еды, проведении гигиенических процедур, организации досуга», - отметила управляющая сети пансионатов для пожилых людей «Теплые беседы», фельдшер Наталья Балан в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

Пока пожилой родственник не утратил дееспособность, следует позволить ему выполнять несложные действия, помогающие замедлить развитие заболевания: выращивать и поливать цветы, накладывать еду в тарелку, расчесывать волосы. За счет этих действий сохраняется мышечная память.

Бывает так, что человек с деменцией не узнает родных, забывает определенные временные промежутки и оттого начинает сильно нервничать. Иногда это сопровождается агрессивным поведением. Наталья Балан подчеркнула, что при конфликтных ситуациях ни в коем случае нельзя угрожать близкому, заламывать или фиксировать его. Это лишь усилит его агрессию. Важно сохранять самообладание: сделать, например, глубокий вдох и сосчитать до десяти, выйти ненадолго из комнаты и попить воды.

«Нельзя игнорировать слова пожилого человека, лучше медленно и спокойно повторить их. Так его чувства получат признание и можно будет переключить внимание на другую тему», - посоветовала эксперт.

К сожалению, на последних стадиях деменции человек может покидать дом и на улице забывать пункт назначения. Нередки случаи, когда к прохожим обращается незнакомая пенсионерка и просит отвести ее домой, так как она не помнит место проживания. Или пожилому мужчине мозг подает сигнал, что нужно пойти в гости к другу, который на самом деле давно скончался.