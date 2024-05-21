Врачи перечислили методы лечения рака щитовидной железы

По словам специалистов, лечение рака щитовидки, обнаруженного на ранних стадиях, имеет благоприятный для пациента прогноз.

Щитовидная железа – это один из жизненно важных органов в человеческом организме. Поэтому медики рекомендуют раз в 2-3 года проверять, как она работает. А если у пациента диагностированы проблемы с эндокринной системой, то еще регулярнее.

Согласно данным статистики, рак щитовидной железы чаще всего выявляется уже на поздних стадиях. При этом опасное заболевание может развиться в любом возрасте.

Специфических признаков о данной разновидности онкологии нет, поэтому, чтобы распознать наличие недуга в самом начале следует регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализы крови на гормоны.

Какое лечение назначат пациенту, у которого выявили злокачественную опухоль в щитовидной железе, рассказала врач-онколог Наталия Дмитриева.

По словам специалиста, рак щитовидной железы диагностируется не так часто, но при своевременном лечении это заболевании имеет относительно позитивный прогноз.

Рак щитовидной железы подразделяется на 4 типа. Наиболее «благоприятные» по развитию папиллярный и фолликулярный, так как при их течения клетки еще не полностью потеряли свойства нормальной ткани железы.

Реже диагностируется медуллярный и анапластический. Последний протекает в тяжелой форме, и в момент постановки диагноза у пациента уже обнаружены метастазы.

Как правило, у больного с этой разновидностью онкологии полностью удаляется щитовидная железа и лимфатические узлы, пораженные злокачественным образованием.

На следующей стадии пациенту обычно назначают терапию радиоактивным йодом, во время которой уничтожаются небольшие очаги опухоли в лимфатических узлах и иных органах.

При этом подобное лечение не назначают людям с медуллярной карциномой щитовидной железы, так как этот тип опухоли не накапливает йод.

Однако говорить о том, что после проведения всего необходимого комплекса процедур онкозаболевание не вернется, медики не могут. Поэтому пациенту назначается заместительная терапия гормонами щитовидной железы и регулярное обследование у профильного специалиста.