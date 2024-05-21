Невролог предупредила астматиков и сердечников об опасности грозы

В Москву приходят майские грозы. В это время резко меняется атмосферное давление, а изменения погоды сказываются на самочувствии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Невролог Екатерина Демьяновская рассказала, как погода может повлиять на здоровье.

В первую очередь изменения ощущают люди с такими заболеваниями, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность, нарушения ритма сердца. Электромагнитное поле, вызываемое молнией, увеличивает частоту сердечных сокращений и вызывает ухудшение самочувствия у людей с аритмиями. Кроме того, в грозу могут участиться приступы астмы. Это связано с тем, что порывы ветра срывают пыльцу с трав и деревьев.

Гроза также действует на уровне вегетативной системы. Поэтому могут усугубиться симптомы мигрени и других вегетативных дисфункций.

Кроме того, люди с заболеваниями суставов могут отмечать ухудшение состояния в такую погоду. Это происходит из-за падения атмосферного давления. Когда давление вокруг сустава снижается, давление в его полости значительно повышается. Если есть заболевание сустава, например отечность или воспаление, то это состояние ухудшится и боль будет ощущаться сильнее.

«В целом гроза и сопутствующие ей атмосферные изменения влияют на всех людей без исключения. Однако особенно уязвимы перед этим природным явлением дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями», – говорит Демьяновская.

В такие дни рекомендуется снизить физическую нагрузку и отложить энергозатратные дела. Вместо этого следует больше отдыхать, а при возникновении болей или дискомфорта обращаться за медицинской помощью, передает рекомендации невролога Life.ru.

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