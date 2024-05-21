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Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

Главный врач клиники Art Plastic, пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян раскрыл россиянкам опасность создания «кукольного» носа. Его комментарий публикует «Леди Mail.ru».

Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики
© РИА НОвости

Отмечается, что коррекция внешности с медицинской помощью, при которой получают миниатюрный вздернутый нос с узкой спинкой, стала трендом. Но эта операция может иметь негативные последствия, заявил эксперт. Так, во время пластики хирурги зачастую удаляют значительную часть хрящей и костей из носовой полости, что впоследствии может привести к деформации тканей и стать причиной постоянной боли.

Кроме того, суженные носовые проходы провоцируют затрудненное дыхание и храп. Также чрезмерно уменьшенный нос может нарушить пропорции лица и выглядеть неестественно или комично, добавил специалист.

«Решившись на коррекцию носа, не следует ориентироваться на интенсивно меняющиеся тренды, стоит подобрать вместе с хирургом идеальную форму носа, исходя из запросов пациента и индивидуальной анатомии лица», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее в мае пластический хирург Навин Кавале раскрыл опасность длительного ношения корсета.

Болезни и лекарства
Тигран Алексанян
Mail.ru Group