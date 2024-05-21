Врачи оценили идею разрешить брать удаленку в период сезонной аллергии

Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала предложение депутатов разрешить россиянам работать удалtнно в период сезонной аллергии. По ее словам, людям с поллинозом действительно не рекомендуется выходить лишний раз на улицу и не гулять в парках.

— Если руководитель разрешает и есть такая возможность, то хорошо. Но сейчас огромное количество хороших препаратов, которые купируют поллиноз практически за два дня. Я всегда говорю: «Найдите своего врача». Каждый пациент, когда находит своего врача, и поллиноз переживает прекрасно, — пояснила специалист.

Она также добавила, что если человек просто сидит дома, изолировавшись от внешней среды, то перебороть аллергию это не поможет. Иммунолог Владислав Жемчугов подчеркнул, что «аллерген — это повод».

— А причина — испорченный иммунитет, недостаточность иммунитета. Удаленка никак не повлияет на состояние. Надо найти причину и ее лечить, и аллергия закончится, — рассказал медик в разговоре с RT.

В Государственную думу внесут законопроект, который призвал обеспечить право сотрудников переводиться на удаленную работу в период сезонной аллергии при наличии соответствующего медицинского заключения. Его инициаторами стали представители партии ЛДПР. Замглавы фракции Сергей Леонов отметил, что аллергия — серьезное испытание для тех, кто от нее страдает, поэтому законопроект так важен.