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Диетолог Журавлева предупредила об опасности микроволновок

Врач-диетолог Полина Журавлева указала на опасность использования микроволновых печей. В частности, по словам эксперта, при частом их использовании в организме человека начинает скапливаться акриламид. Он считается одним из самых страшных канцерогенов.

Диетолог Журавлева предупредила об опасности микроволновок
© runews24.ru

Кроме того, еда, приготовленная при помощи микроволн, тоже становится вредной, поскольку меняется структура продукта, поэтому начинают выделяться канцерогены.

Журавлева привела в пример исследование швейцарского ученого Ханса Хертеля, который доказал, что микроволны напрямую влияют на кровь человека, ткани и внутренние органы.

«Хертель доказал, что микроволновое тепло уничтожает видимые молекулы. Они превращаются в жидкость, но это не вода, и она уничтожает все на своем пути. Вплоть до сердечно-сосудистой системы», — пояснила она в разговоре с ОСН.

Поэтому Журавлева рекомендует использовать для приготовления пищи сковородки и кастрюли и есть все свежеприготовленное и желательно сырое.

Ранее профессор факультета физики МГУ, доктор физико-математических наук Александр Пятаков заявил, что микроволновая печь не оказывает вредного влияния на человека, если используется в соответствии с инструкцией. А врач заявил, что разогретая еда не содержит волн или опасного облучения и не является радиоактивной.

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МГУ