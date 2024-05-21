Диетолог Журавлева предупредила об опасности микроволновок

Врач-диетолог Полина Журавлева указала на опасность использования микроволновых печей. В частности, по словам эксперта, при частом их использовании в организме человека начинает скапливаться акриламид. Он считается одним из самых страшных канцерогенов.

Кроме того, еда, приготовленная при помощи микроволн, тоже становится вредной, поскольку меняется структура продукта, поэтому начинают выделяться канцерогены.

Журавлева привела в пример исследование швейцарского ученого Ханса Хертеля, который доказал, что микроволны напрямую влияют на кровь человека, ткани и внутренние органы.

«Хертель доказал, что микроволновое тепло уничтожает видимые молекулы. Они превращаются в жидкость, но это не вода, и она уничтожает все на своем пути. Вплоть до сердечно-сосудистой системы», — пояснила она в разговоре с ОСН.

Поэтому Журавлева рекомендует использовать для приготовления пищи сковородки и кастрюли и есть все свежеприготовленное и желательно сырое.

Ранее профессор факультета физики МГУ, доктор физико-математических наук Александр Пятаков заявил, что микроволновая печь не оказывает вредного влияния на человека, если используется в соответствии с инструкцией. А врач заявил, что разогретая еда не содержит волн или опасного облучения и не является радиоактивной.