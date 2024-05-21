Врач напомнил, что боль в правом боку вызывает не только аппендицит

При жалобах на боль в правом боку чаще всего пациента первым делом проверяют на острый аппендицит. Однако, отметил врач-хирург, врач-флеболог «СМ-Клиника» Александр Руднев, боли в этой области могут также указывать на ряд серьезных патологий.

Один из них – камни в мочеточнике, отметил врач в разговоре с «Газетой.Ru».

«При отхождении камня из почки по мочеточнику и застревания в нем пациент может испытывать интенсивные боли в нижних отделах живота справа, тошноту и рвоту, как при остром аппендиците», - рассказал Руднев.

Воспалительные заболевания в женской половой сфере также могут сопровождаться болями в правом боку. Например, такими болями может сопровождаться разрыв кисты правого яичника с развитием внутрибрюшного кровотечения. При этом боли усиливаются при переходе из горизонтального положения в вертикальное.

Также боли в правом боку вызывают воспаление подвздошной кишки, прободная язва двенадцатиперстной кишки, воспаления дивертикулов тонкой или толстой кишки.

Поскольку боли в правом боку указывают на ряд грозных заболеваний, Руднев рекомендовал при появлении таких симптомов обращаться к врачу.

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