«Касается актеров и ведущих»: названо еще одно опасное последствие COVID-19

Коронавирусная инфекция неприятно сказывается на людях с голосо-речевыми специальностями, поэтому дикторы, актеры, ведущие и учителя после перенесенного заболевания сталкиваются с функциональной дисфонией, заявил NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, это связано со снижением общего и местного иммунитета.

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У людей с разными слабыми местами, органами, системами и отдельными частями тела возникает такая реакция (нарушение голосовых связок. — NEWS.ru). Это особенно касается людей с голосо-речевыми специальностями: дикторы, актеры, ведущие, учителя. Чем этот баланс работы и отдыха ниже, тем ему будет хуже. Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, даже при условии всех отрицательных анализов и работы над органами и системами попадет под удар, — считает Зайцев.

Он пояснил, что при такой дисфункции голосовые складки во время нормального разговора полностью смыкаются, а потом происходит легкое несмыкание связок. По словам Зайцева, при тяжелом несмыкании голос становится сиплым.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что появление шума в ушах провоцирует долгий прием антидепрессантов и антибиотиков. Кроме этого, по ее словам, причиной может быть высокое давление или патология. Как отметила медик, звон также может возникнуть из-за физической активности или насекомого, попавшего в ухо.