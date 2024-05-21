Появился неинвазивный метод возвращения подвижности конечностям при параличе с эффективностью 72%

По данным журнала Nature Medicine, речь идет о неинвазивной системе, которая помогла частично восстановить контроль над конечностями 60 пострадавшим с травмой шейного отдела позвоночника.

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«Проведенные нами опыты показали, что созданный нами прибор и терапия на его базе оказалась безопасной и эффективной для 72% участников испытаний. Она не только улучшила силу рук пациентов и их контроль над движениями руками, но и также значительно повысила их чувствительность к прикосновениям и нажатиям», — заявили разработчики.

При этом снизилась частота мышечных спазмов и улучшилось качество сна.

Группой ученых руководил профессор Федеральной политехнической школы Лозанны Грегуар Куртен. Метод заключается в воздействии на пораженные участки тела электродов, которые подключены к компьютеру. Последний дает команду на подачу электрических импульсов и стимуляцию спинного мозга.

Добровольцами стали 60 человек, прошедшие 24 сессии терапии. У 72% пациентов улучшился контроль над моторикой рук. В будущем эта методика позволит реабилитировать пациентов с застарелыми травмами спинного мозга.

Ранее стало известно, что врач назвала способы значительно улучшить работу мозга.