Врач назвала четыре причины, по которым комары кусают чаще

Некоторых людей комары кусают чаще, чем остальных. Это связано с тем, что кровососущие насекомые выбирают своих жертв не случайно, рассказала "РГ" главный врач клинической больницы им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

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Так, например, комары выбирают людей с ускоренным метаболизмом или тех, кто активно занимается спортом. Шарапова пояснила, что эти насекомые обладают чрезвычайно чувствительными рецепторами, которые помогают им обнаруживать углекислый газ и лактат. Эти вещества, привлекающие комаров, выделяются человеком при дыхании и потоотделении.

Также кровососущие чувствуют тепло и предпочитают жертв с более высокой температурой тела. Например, у беременных она обычно слегка повышена из-за физиологических изменений. Поэтому будущих мам насекомые кусают чаще.

Кроме этого, на выбор комаров влияет цвет одежды, говорит врач. Они лучше видят темные цвета. Не удивительно, что человека, который одет в черное или темно-синее, комары покусают больше.

И, наконец, кровососущие выбирают людей с первой группой крови, подытожила доктор. По ее словам, причина этого предпочтения до конца не изучена, но предполагается, что определенные химические соединения в крови могут играть ключевую роль.

Шарапова также обратила внимание, что около 20% людей выделяют особые вещества через кожу, которые естественным образом отпугивают комаров. Это делает их менее подверженными укусам по сравнению с остальными. Для защиты от этих назойливых насекомых она рекомендовала использовать репелленты, носить светлую одежду, отказаться от физических упражнений во время пика активности комаров.