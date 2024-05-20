Врач объяснил, спасет ли пластика носа от апноэ и храпа

По статистике, задержками дыхания во сне страдают 5–15% женщин и 15–30% мужчин. Особенно часто это заболевание встречается у людей за 60. Если апноэ не лечить, оно может дать осложнения на сердце, головной мозг и привести к другим проблемам со здоровьем. Но насколько здесь эффективна пластика носа?

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Помогает ли операция от апноэ и храпа

Специалисты не рассматривают хирургическое вмешательство как самостоятельный и единственный способ избавиться от апноэ и храпа, рассказал «Доктору Питеру» пластический хирург, оториноларинголог Андрей Макаров.

По его словам, качество сна может улучшить комплексная операция. Это не только ринопластика, но и пластика нижних раковин, а также коррекция носовой перегородки (септопластика), пояснил врач.

Что такое септопластика

Во время такой операции носовую перегородку корректируют через небольшие разрезы на слизистой оболочке носа. Слизистая отслаивается от кости и хряща, и хирург поправляет положение перегородки, чтобы человек мог нормально дышать, рассказал Макаров.

Храп мешает не только окружающим, но и самому человеку. Он может вызвать инфаркт, инсульт и другие проблемы со здоровьем. Вот когда с храпом нужно показаться врачу.