Мужчинам рассказали о причинах хронических болей в паху

Боль в области паха может развиться после перенесенных половых инфекций, острого простатита, оперативных вмешательств по поводу варикоцеле, паховых грыж и других операций на органах малого таза и брюшной полости, рассказала невролог Скандинавского центра здоровья, специалист по тазовой боли Светлана Черханова. О причинах такого состояния у мужчин она поговорила с «Лентой.ру».

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По словам Черхановой, каждый пятый мужчина страдает от болей в нижней части живота, крестце, паху, промежности, а у девяти процентов пациентов боли переходят в разряд хронических, то есть продолжают беспокоить более трех месяцев.

«Постоянная интенсивная боль истощает состояние нервной системы мужчины, а тревога и стресс приводят к выраженному напряжению мышц в теле, в том числе и мышц тазового дна. Мышцы тазового дна делятся на глубокие и поверхностные, они захватывают зону от основания мошонки до заднего прохода. В напряженных мышцах начинают формироваться еще более напряженные точки, которые обладают свойством распространяться в разные зоны таза. Круг "боль — спазм — боль" замыкается», — объяснила врач.

Одной из недооцененных причин развития болевого синдрома в области таза, по словам Черхановой, является туннельная невропатия полового нерва.

«Чаще всего это жгучего характера односторонние боли в области промежности и половых органов, которые усиливаются в положении сидя, сопровождаются жжением при учащенном мочеиспускании, вызывают эректильную дисфункцию, боль во время и после секса, снижение либидо (интереса к сексу), нарушение сна. Ночью боли в промежности не беспокоят», — уточнила врач. "Проблемы могут возникнуть как при длительной работе в положении сидя, так и во время активных упражнений (игре в футбол, беге, езде на велосипеде при неправильной регулировке седла, во время тренировки при неправильном подъеме тяжестей), при сидении нога на ногу, из-за ношения тесного белья, при грудном типе дыхания". Светлана Черханова, невролог

Кроме того, продолжила врач, причиной таких болей могут быть генитальный и опоясывающий герпес, язвенный колит, дивертикулярная болезнь кишечника, синдром раздраженного кишечника, которые часто обостряются при неконтролируемом использовании антибиотиков.

Для уточнения диагноза по назначению врача при тазовых болях можно провести ультразвуковую диагностику, магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию мочевыделительной системы, посетить гастроэнтеролога, проктолога, подсказала Черханова. По итогам диагностики специалист назначит лекарственные препараты для снятия боли и мышечного напряжения, витамины, антидепрессанты, габапентиноиды, прегабалины, физиотерапию (магнитотерапия, лазеротерапия, электролечение, ударно-волновая терапия).

Следующим и основным этапом лечения Черханова назвала применение методов лечебной физкультуры для расслабления мышц тазового дна, улучшения венозного возврата к органам малого таза, восстановления реберно-диафрагмального дыхания.

"Освоение этих упражнений возможно на приеме под руководством врача, а выполнение их дома в течение 10 минут ежедневно приводит к быстрым положительным изменениям в состоянии мужчины. Для улучшения своего состояния необходимо обращаться к специалистам, которые осведомлены о методах диагностики и лечения тазовой боли". Светлана Черханова, невролог

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