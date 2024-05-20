Врач назвал симптомы желчнокаменной болезни

Врач Белоусов назвал симптомы желчнокаменной болезни
Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, по каким признакам можно определить желчнокаменную болезнь.
«Зачастую ЖКБ является следствием голодания или строгих ограничительных диет. Стремительное похудение, в том числе после резекции желудка, провоцирует ослабление активного поступления холестерина из жира в кровь. В то же время нездоровые пищевые привычки (переедание, употребление излишнего количества жирной или жареной пищи) также провоцируют развитие заболевания», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, стоит обратиться к врачу, если наблюдается ощущение горечи во рту, тошнота, постоянная тяжесть и боль в правом подреберье.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН высказался о вреде непрофессионального лечения антибиотиками.