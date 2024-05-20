Способны ли российские комары передавать ВИЧ

Комары не могут передавать ВИЧ, так как не являются переносчиками болезней, рассказал NEWS.ru биолог Михаил Воробьев. Эксперт отметил, что опасность представляют комариные укусы. Если их расчесать, в организм может попасть инфекция. По словам биолога, лучше всего запастись репеллентами.

Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные и все. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь, — пояснил эксперт.

Комментируя нашествие комаров вблизи Орска на территории Ириклинского водохранилища, Воробьев подчеркнул, что с большой вероятностью это самые обычные насекомые, которые не являются переносчиками опасных болезней. Они могли появиться из-за сочетания благоприятных факторов: наличия кормовой базы в виде людей и животных, температуры и влажности.

Иногда случается всплеск такой. Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует, — уточнил эксперт.

Аллерголог Сергей Быков ранее предупредил, что распыление репеллента от комаров на лицо не поможет защититься от насекомых, но может привести к появлению раздражения при попадании в рот, глаза или на слизистую оболочку. По его словам, также существует мнение, что комаров можно отпугнуть с помощью ультрафиолетовых ламп, однако эффективность этого способа пока не подтверждена.