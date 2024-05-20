Названы животные-переносчики крысиного гепатита

Академик РАН Сергей Нетесов рассказал, что у домашних кошек и собак было зафиксировано наличие крысиного гепатита. Однако ученый отметил, что данный случай пока был установлен на территории Гонконга.

© Вечерняя Москва

— Недавно учеными-вирусологами в Гонконге антитела к крысиному вирусу гепатита Е были найдены у кошек и собак, — пояснил академик.

Сергей Нетесов добавил, что наличие антител у популярных питомцев может поспособствовать распространению заболевания среди людей. Ученый также напомнил, что эта разновидность гепатита первые была обнаружена у человека, который перенес пересадку печени. Это было обусловлено медикаментами, снижающими защитную функцию иммунитета, чтобы тот не отторгал инородный орган, передает Газета.ru.

Чтобы избежать заражения гепатитом Е, известного так же, как крысиный гепатит, человеку стоит чаще мыть руки, фрукты и овощи, а также не потреблять еду, приготовленную неизвестным способом. Об этом рассказала заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова.

Первые в мире случаи заражения крысиным гепатитом Е Rocahepevirus ratti (RHEV) среди людей выявили в Испании. «Вечерняя Москва» обсудила с иммунологом, кандидатом медицинских наук Николаем Крючковым, насколько опасно это заболевание для человека.