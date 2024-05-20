Какая болезнь стала бичом последних 10 лет

Нутрициолог Марина Косенкова заявила, что инсулинорезистентность и диабет являются бичами последнего десятилетия. Она подчеркнула, что такая ситуация сложилась из-за халатного отношения к рациону и лишнему весу у людей.

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«Чаще всего причиной инсулинорезистентности является халатное отношение к своему рациону и отсутствию пищевой культуры», – отметила врач.

По ее словам, из-за углеводов, которые превышают норму, потребность в инсулине не удовлетворяется, что приводит к развитию диабета второго типа. Порой нарушения углеводного обмена могут возникнуть и из-за возраста человека – чем старше человек становиться, тем больше у него снижается чувствительность клеток. Однако самой частой причиной появления инсулинорезистентности нутрициолог назвала излишний вес и малоподвижный образ жизни.

Медик также перечислила симптомы, которые могут указывать на наличие этого заболевания. Среди них невозможность похудеть, повышенный аппетит, а также повышенный уровень холестерина. Также иногда о болезни говорят ранее облысение, шелушение и огрубление кожи на локтях и коленях, головокружение, усталость, низкое давление, головные боли и ухудшение зрения, передает РИАМО.

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