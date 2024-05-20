Терапевт перечислил симптомы почечной боли

Боль в почках появляется после переохлаждения или растяжения мышц, в отличие от боли в позвоночнике, которая возникает после длительных физических нагрузок, рассказала в беседе с РИАМО терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая. По ее словам, почечная боль может отдавать в спину, поэтому ее нередко путают с болью в позвоночнике.

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"Идентифицировать происхождение боли можно по определенным симптомам. Так, почки провоцируют ноющую или резкую боль, но постоянную и не зависящую от положения тела. Зачастую почечная боль имеет односторонний характер", — объяснила медик.

Терапевт отметила, что боль в почках проявляется после переохлаждения и развития мочекаменной болезни, пиелонефрита, болезни почечных клубочков и почечной недостаточности. Также боль может отдавать в нижнюю часть спины, если инфекция затронула обе части органа.

Кроме того, при патологии почек может повышаться температура и появляться озноб и мочевой синдром, добавила врач. Нередко возникает легкая отечность век. Кроме того, патологии почек могут быть причиной боли в подвздошной зоне, заключила Бурнацкая.

Ранее стало известно, что камни в почках различаются по виду в зависимости от причин возникновения и почти никак не проявляют себя до момента, пока болезнь не начнет прогрессировать. Для выявления камней врачи рекомендуют проходить периодическую диагностику, после чего будет назначено хирургическое и терапевтическое лечение.