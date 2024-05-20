Кардиолог рассказал, к чему могут привести шрамы на сердце

Выражение «рана на сердце» имеет прямой, а не переносный смысл, утверждает кардиолог Андрей Кондрахин. Сильное расстройство, депрессия может вызвать необратимые процессы в сердечно-сосудистой системе.

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Риск получить множественные микроинфаркты существует, если человека преследует плохое настроение, депрессивные мысли, стрессовые ситуации. При этом нарушается кровообращение, возникают микроинфаркты, фиброз.

Доктор предупредил: возраст не влияет на образовании шрамов на сердце. Более того, человек иногда даже не подозревает, что находится на грани опасного состояния: у него ничего не болит и не указывает на проблемы. Однако состояния, при которых он регулярно испытывает стресс, могут привести к повышению артериального давления, инсульту и инфаркту.

Любые сильные эмоции, в том числе всепоглощающая радость, также приводит к возникновению шрамов на сердечной мышце.

Ранее «Красный Север» рассказывал о рисках возникновения инсульта.