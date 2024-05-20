Врач рассказал, какие нужно сделать анализы для выявления язвы желудка

Для своевременного выявления язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки при появлении дискомфорта в верхних отделах живота необходимо сдать общий анализ крови, провести исследование кала на скрытую кровь, а также сдать анализ на наличие бактерии Helicobacter pylori. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, терапевт Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Кравцова.

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«Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки – опасное заболевание, которое может без лечения привести к тяжелым осложнениям и даже смерти больного. Начало болезни может быть неявным – дискомфорт в верхних отделах живота, незначительные боли, тошнота, отрыжка, изжога. Без лечения обычно эти симптомы постепенно нарастают и больной все-таки обращается к врачу. Хотя, к сожалению, нередко возможен вариант, когда больной оказывается в стационаре сразу с тяжелыми осложнениями язвенной болезни – желудочно-кишечным кровотечением или перфорацией язвы», – отмечает специалист.

По ее словам, важно при появлении болей в животе обязательно прийти на консультацию к врачу.

«При подозрении на язвенную болезнь обязательно проведение общего клинического анализа крови, исследование кала на скрытую кровь, эзофагогастродуоденоскопии (или гастроскопии). При невозможности проведения эзофагогастродуоденоскопии проводится рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки. Обязательно также проводится исследование на наличие бактерии Helicobacter pylori, для этого можно использовать 13С-уреазный дыхательный тест или определение антигена Н. pylori в кале. Именно эта бактерия чаще всего является причиной развития гастрита и язвенной болезни», – рассказала специалист.

Кроме того, если есть подозрение на развитие перфорации язвенного дефекта (так называемой «прободной язвы» – возникновения сквозного дефекта в стенке желудка или двенадцатиперстной кишки с вытеканием содержимого в брюшную полость) – обязательно проведение компьютерной томографии органов брюшной полости. А при отсутствии аппарата компьютерной томографии – обзорная рентгенография и ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

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