Уроки кори: по следам вспышки в Якутии

В республике удалось оперативно остановить распространение инфекции

В декабре прошлого года Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о 30-кратном увеличении заболеваемостью корью в регионе. Вспышка одного из самых заразных вирусных заболеваний коснулась и России из-за перебоев с поставками вакцины, из-за беспечности родителей или их сознательного отказа от прививок своих детей. Этой весной вспышка кори охватила Якутию. О борьбе с эпидемией кори в Якутии, масштабной вакцинации населения в кратчайшие сроки, самоотверженной работе медицинских и санитарных служб — в материале East Russia.

Корь на Дальнем Востоке

За последние полгода о случаях заболеваемостью корью сообщали в ряде регионов Дальнего Востока. В апреле о нехватке детской вакцины от кори сообщили в Камчатском крае. Властям даже пришлось обращаться в Минздрав и Минпромторг РФ, чтобы обеспечить регион необходимыми препаратами в приоритетном порядке.

О проблемах с корью сообщали в Бурятии, где закрыли на карантин республиканскую клиническую инфекционную больницу. В середине мая карантин на 21 день ввели в вахтовом поселке рудника «Кекура» на Чукотке из-за подозрения на заболевание корью у шести сотрудников.

Непростая ситуация сложилась и в Якутии. Властям пришлось идти на экстренные меры. С 22 апреля по 13 мая дети, не имеющие прививок против кори, были отстранены в Якутске от посещения детсадов, школ и организаций дополнительного образования. Ограничения коснулись также студентов и работников высших и средних учебных заведений, сотрудников социальных организаций.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, запрет на очное посещение учебных учреждений распространялся также студентов и работников высших и средних учебных заведений, сотрудников социальных организаций. Как сообщили East Russia в региональном Минздраве, в Якутске регистрировались случаи кори среди детей, которые по различным причинам не получили профилактические прививки в предыдущие годы.

Санитарно-эпидемиологические ограничения в Якутске удалось снять с 13 мая. Исключение составляют два учреждения, по которым есть отдельные предписания Роспотребнадзора — они продлены до конца мая. Это средняя школа № 30 и детский сад № 103 «Родничок» в Якутске.

Устранить любой ценой

Эпидемия кори в Якутии стала серьезной проблемой, которая потребовала немедленного вмешательства со стороны медицинских и властных органов. Корь является высококонтагиозным заболеванием, которое может приводить к серьезным осложнениям, особенно у детей и людей с ослабленной иммунной системой.

Как сообщила East Russia заместитель руководителя территориального управления Роспотребнадзора Изабелла Самойлова, в мае обстановку удалось стабилизировать. Пик заболеваемости пришелся на апрель, но ситуация все еще остается напряженной.

«Наиболее сложной ситуация была в городе Якутске, где сосредоточено наибольшее количество населения. Это связано с завозными случаями из неблагополучных регионов: при расследовании были выявлены завозные случаи из Казахстана, Киргизии, Таиланда, Армении. Дальнейшее распространение кори было связано уже с местными случаями заболеваний среди не привитых граждан», — рассказала Изабелла Самойлова. Эти данные коррелируют с информацией ВОЗ о росте заболеваемостью корью в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Румынии и Таджикистане в 2023 году. По данным организации, в прошлом году более 58 тысяч человек в 41 из 53 стран Европы и Центральной Азии заразились корью — это привело к тысячам случаев госпитализации и десяткам смертей.

По данным собеседницы East Russia, ситуацию усугубило и то, что в 2023 году отмечалась неритмичность поставок вакцины против кори в рамках Национального календаря прививок. «Из-за этого своевременно не смогли получить прививки против кори дети, достигшие прививочного возраста в 12 месяцев жизни. Конечно, заболеваемость пошла среди детей младшего возраста», — отметила Изабелла Самойлова.

После прекращения поставок американской фармкомпании MSD для вакцинации детей используется отечественный аналог — препарат «Вактривир». «По эпидемическим показаниям вакцину против кори регион закупает сам, — говорится в ответе министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) на запрос EastRussia. — В 2024 году закуплено 9500 доз».

Сдержать эпидемию удалось благодаря ограничительным мерам и массовой вакцинации. В частности, пришлось пойти на отмену очных занятий для детей в образовательных учреждениях. «Непопулярная мера, но оказалась очень действенная, — говорит Изабелла Самойлова. — Многие родители просто безответственно к этому относились, а тут, когда ограничения ввели и вакцина появилась, за короткий промежуток времени, буквально за две недели, выполнили почти весь план прививок. В Якутске привили 10 тысяч детей практически одномоментно».

Системе здравоохранения пришлось непросто. Медики работали без выходных, с утра до позднего вечера. Работали и выездные бригады. Пришлось открывать дополнительный стационар. Это нужно было в том числе для дополнительного наблюдения за контактными лицами.

Власти региона намерены тщательно следить за ситуацией. Впереди - международные спортивные игры «Дети Азии» — в Якутск съедутся юные спортсмены из десятков стран. И в этой ситуации важно охватить вакцинацией как можно больше детей, в том числе тех, кто планирует принять участие в международных состязаниях.

Эксперты отмечают, что важно также обратить внимание на образовательную работу с населением, чтобы повысить осведомленность о важности вакцинации и превентивных мероприятий. Совместные усилия всех участников общества помогут справиться с эпидемией кори в Якутии и предотвратить распространение инфекции.