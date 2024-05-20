Врач рассказал, как проверить, есть ли у вас апноэ во сне

Большинство из нас стремятся к самоуважению. То есть к тому, чтобы видеть себя в положительном ключе и гордиться собой. Любые комментарии или переживания, которые это ощущение подрывают, могут быть неприятными.

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Почти все из нас храпят. В некоторых случаях это указывает на такое состояние, как апноэ во сне. И вот что оно собой представляет.

Апноэ во сне означает, что дыхание у человека приостанавливается во время сна. В редких случаях это может быть связано с тем, что мозг не сигнализирует о дыхании. Такое явление известно, как центральное апноэ во сне. Но гораздо чаще встречается синдром обструктивного апноэ во сне, когда в дыхательных путях возникает механическое препятствие, мешающее попаданию воздуха в лёгкие.

Синдром обструктивного апноэ во сне встречается очень часто. Им страдают примерно 13% мужчин и 6% женщин. Чаще эта болезнь возникает у пожилых, но может поражать и детей.

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Самым значительным фактором риска возникновения синдрома обструктивного апноэ во сне считается ожирение. Также от апноэ во сне чаще страдают мужчины, чем женщины.

Люди с синдромом обструктивного апноэ во сне часто в течение дня чувствуют себя сонными. Иногда ночью у них возникает ощущение удушья или одышки. Реверберация мягких тканей в задней части горла может вызвать воспаление или раздражение. В результате люди просыпаются с болью в горле или сухостью во рту.

Те, кто страдает синдромом обструктивного апноэ, могут часто вставать ночью, чтобы пописать, и набирать вес из-за сильного аппетита.

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